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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина

Утопленник на Трухановом острове

На Трухановом острове в Киеве утонул мужчина, который находился в состоянии алкогольного опъянения.

Инцидент произошел примерно в 13.30, сообщил спасатель, который дежурил на пляже.

По его словам, погибшему было около 40 лет.

Мужчину достали из воды, однако прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать его смерть.

Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина
Был пьян: на Трухановом острове утонул мужчина / 6 фотографий

Напомним, ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о рекордном уровне смертности на воде.

Только в июле в водоемах утонули 265 человек, 36 из которых – дети.

Самой распространенной причиной несчастных случаев в ГСЧС назвали купание в непредусмотренных местах и ​​в нетрезвом состоянии.

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