На Трухановому острові в Києві потонув чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
Інцидент стався приблизно о 13.30, повідомив рятувальник, який чергував на пляжі.
За його словами, загиблому було приблизно 40 років.
Чоловіка дістали з води, проте медики, які прибули на місце події, змогли лише констатувати його смерть.
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік / 6 фотографий
Нагадаємо, раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про рекордний рівень смертності на воді.
Тільки в липні в водоймах потонули 265 людей, 36 з яких – діти.
Найпоширенішою причиною нещасних випадків в ДСНС назвали купання в непередбачених місцях і в нетверезому стані.