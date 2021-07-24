Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік

Утопленник на Трухановом острове

На Трухановому острові в Києві потонув чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Інцидент стався приблизно о 13.30, повідомив рятувальник, який чергував на пляжі.

За його словами, загиблому було приблизно 40 років.

Чоловіка дістали з води, проте медики, які прибули на місце події, змогли лише констатувати його смерть.

Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік
Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік / 6 фотографий

Нагадаємо, раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про рекордний рівень смертності на воді.

Тільки в липні в водоймах потонули 265 людей, 36 з яких – діти.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків в ДСНС назвали купання в непередбачених місцях і в нетверезому стані.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка