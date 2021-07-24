На Трухановому острові в Києві потонув чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Інцидент стався приблизно о 13.30, повідомив рятувальник, який чергував на пляжі.

За його словами, загиблому було приблизно 40 років.

Чоловіка дістали з води, проте медики, які прибули на місце події, змогли лише констатувати його смерть.

Був п’яний: на Трухановому острові потонув чоловік / 6 фотографий

Нагадаємо, раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про рекордний рівень смертності на воді.

Тільки в липні в водоймах потонули 265 людей, 36 з яких – діти.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків в ДСНС назвали купання в непередбачених місцях і в нетверезому стані.