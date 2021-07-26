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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Двое граждан Турции завезли в Украину героина почти на 1 млрд грн

У МВС показали партію вилученого героїну

В МВД Украины продемонстрировали партию героина на сумму почти 1 млрд грн, которую изъяли во время спецоперации на прошлой неделе.

Наркотик в Украину поставляли двое граждан Турции.

368 кг героина спрятали в муляжах пустотелого кирпича и перевозили в грузовом автомобиле из Ирана через территорию Армении и Грузии.

Наркотики силовики обнаружили и во время обысков в киевских квартирах.

Спецоперацию по разоблачению транснациональной наркогруппировки украинские правоохранители провели совместно с грузинскими коллегами.

У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
Двое граждан Турции завезли в Украину героина почти на 1 млрд грн / 6 фотографий

Кроме МВД и международных партнеров, в разоблачении группировки принимали участие также таможенники и Нацполиция.

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