В МВД Украины продемонстрировали партию героина на сумму почти 1 млрд грн, которую изъяли во время спецоперации на прошлой неделе.

Наркотик в Украину поставляли двое граждан Турции.

368 кг героина спрятали в муляжах пустотелого кирпича и перевозили в грузовом автомобиле из Ирана через территорию Армении и Грузии.

Наркотики силовики обнаружили и во время обысков в киевских квартирах.

Спецоперацию по разоблачению транснациональной наркогруппировки украинские правоохранители провели совместно с грузинскими коллегами.

Двое граждан Турции завезли в Украину героина почти на 1 млрд грн / 6 фотографий

Кроме МВД и международных партнеров, в разоблачении группировки принимали участие также таможенники и Нацполиция.