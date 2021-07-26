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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Двоє громадян Туреччини завезли в Україну героїну майже на 1 млрд грн

У МВС показали партію вилученого героїну

У МВС України продемонстрували партію героїну на суму майже 1 млрд грн, яку вилучили під час спецоперації минулого тижня.

Наркотик до України постачали двоє громадян Туреччини.

368 кг героїну заховали в муляжах пустотілої цегли й перевозили у вантажному автомобілі з Ірану через територію Вірменії та Грузії.

Наркотики силовики виявили й під час обшуків у київських квартирах.

Спецоперацію із викриття транснаціонального наркоугрупування українські правоохоронці провели спільно з грузинськими колегами.

У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
У МВС показали партію вилученого героїну
Двоє громадян Туреччини завезли в Україну героїну майже на 1 млрд грн / 6 фотографий

Крім МВС та міжнародних партнерів, у викритті угрупування брали участь також митники та Нацполіція.

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