В Одесской области дети, которые катались на катамаране без присмотра взрослых, чуть не утонули в воде.

К счастью, местные спасатели заметили, как суденышко с детьми, находящееся на расстоянии около 800 м от берега, начало тонуть.

При помощи моторной лодки несовершеннолетних смогли спасти. В результате бедствия никто не пострадал. Детей посадили на лодку, а катамаран, успевший частично затонуть, вернули на берег местного пляжа.

После инцидента стало известно, что судно трем детям в возрасте 7, 13 и 16 лет сдал предприниматель. Они отправились кататься на катамаране без родителей.

Спасатели призывают взрослых следить за своими детьми, особенно во время отдыха на пляже или возле воды. По состоянию на 13 июля, с начала 2021 года в Украине утонуло почти 700 человек. Среди них — больше 70 детей.

Такие данные приводит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Согласно статистике, на водоемах с начала текущего года сумели спасти более 300 человек, в частности, 63 несовершеннолетних.