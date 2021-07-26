В Одеській області діти, які каталися на катамарані без нагляду дорослих, ледь не потонули.

На щастя, місцеві рятувальники помітили, що суденце із дітьми, що перебувало на відстані близько 800 метрів від берега, почало тонути.

За допомогою моторного човна неповнолітніх змогли врятувати, тож цього разу ніхто не постраждав. Дітей посадили у човен, а катамаран, який встиг частково затонути, повернули на берег місцевого пляжу.

Після інциденту стало відомо, що судно трьом дітям у віці 7, 13 та 16 років здав підприємець. Вони вирушили кататися на катамарані без батьків.

Рятувальники закликають дорослих стежити за своїми дітьми, особливо під час відпочинку на пляжі або біля води. Станом на 13 липня, з початку 2021 року в Україні потонуло майже 700 осіб. Серед них – понад 70 дітей.

Такі дані наводить Державна служба з надзвичайних ситуацій. Згідно зі статистикою, на водоймах з початку поточного року змогли врятувати понад 300 осіб, зокрема 63 неповнолітніх.