Смерть 4-летнего мальчика в Днепре: что известно о трагедии возле фонтана

В Днепре четырехлетний Артем бегал возле фонтана на городском сквере. Вокруг находилось полно взрослых и детей, однако за этим малышом никто не смотрел. Даже когда он поскользнулся впервые — прохожие глазом не повели, а второе падение стало фатальным.

Самостоятельно встать мальчик уже не смог и несколько секунд пролежал в струях воды. Сначала на помощь ребенку бросился посторонний мальчик, потому что мать в это время отвлеклась на телефон. Именно другой ребенок пытался поднять травмированного малыша.

Мать вызвала скорую — уже в критическом состоянии его привезли в больницу. Операция длилась восемь часов, однако травмы были очень страшными. Малыш сел на металлическую форсунку фонтана — мощная струя воды фактически разорвала внутренние органы ребенка.

Однако даже после трагедии купаться здесь дети не прекращают. Пока очередная мать скрывается в тени, две ее маленькие дочери лезут в скользкий фонтан — прямо возле тех же металлических труб. К детям женщина подошла только тогда, когда увидела камеру.

Здесь действительно нет никаких предупредительных или запретительных табличек. Хотя фонтан — это не бассейн для купания, а декоративная конструкция. Однако посетители на замечания реагируют не всегда, рассказал охранник сквера.

А еще вероятна инфекция и даже электрический ток, который также может стать смертельным. Но это не останавливает желающих водных забав горожан, хотя в нескольких метрах от фонтана есть специально оборудованная для детей водная площадка.

После трагедии коммунальщики решили не полагаться на здравый смысл родителей. В ближайшее время возле фонтана планируют установить запретительные таблички, а для нарушителей — ввести высокие штрафы.

Мать погибшего мальчика, кроме того, что переживает самое страшное горе, рискует попасть за решетку на пять лет за то, что не уберегла малыша.