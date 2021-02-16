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Трагедия со школьницами в Боярке и смерть девочки в Киеве: как уберечь детей

16 февраля украинское общество всколыхнула новость об отравлении двух школьниц из Боярки лекарственным препаратом Дротаверин. Девочки посмотрели видео в соцсетях и выпили по 40 таблеток лекарства, одна из них погибла. Но это не единственный трагический случай с детьми в Украине.

В этот день в Киеве с 14 этажа выпала 13-летняя девочка, причины смерти сейчас устанавливает следствие.

Эксперты предупреждают, в Украине наблюдается новая волна самоубийств среди подростков. Только с начала года уже трое детей лишили себя жизни.

Читайте: В Днепропетровской области дети отравились неизвестным веществом — двое в реанимации

Нередко на такой шаг детей подталкивают так называемые группы смерти.

Специалисты призывают родителей быть внимательнее к своим детям и следить за тем, что они делают онлайн.

Отравление подростков в Боярке

Отравление детей произошло в лицее Гармония Бояки. Девочки купили препарат в аптеке и выпили таблетки.

Одну из них не удалось спасти, другая — в реанимации, ее жизни ничего не угрожает.

Подробнее об отравлении в Боярке читайте на Фактах ICTV.

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