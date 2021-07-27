Смерть 4-річного хлопчика у Дніпрі: що відомо про трагедію біля фонтану

У Дніпрі чотирирічний Артем бігав біля фонтана у міському сквері. Навколо було повно дорослих та дітей, проте за цим малюком ніхто не дивився. Навіть коли він послизнувся вперше – перехожі оком не повели, а друге падіння стало фатальним.

Самостійно підвестися хлопчик вже не зміг та декілька секунд пролежав у струменях води. Спершу на допомогу дитині кинувся сторонній хлопчик, бо матір у цей час відволіклась на телефон. Саме інша дитина намагалася підняти травмованого малюка.

Мати викликала швидку – вже у критичному стані його привезли у лікарню. Операція тривала вісім годин, проте травми були дуже страшними. Малюк сів на металеву форсунку фонтана – потужний струмінь води фактично розірвав внутрішні органи дитини.

Втім, навіть після трагедії купатися тут діти не припиняють. Доки чергова мати ховається у тіні, дві її маленькі доньки лізуть у слизький фонтан – прямо біля тих самих металевих труб. До дітей жінка підійшла лише тоді, коли побачила камеру.

Тут і справді немає жодних попереджувальних або заборонних табличок. Хоча фонтан – це не басейн для купання, а декоративна конструкція. Однак відвідувачі на зауваження реагують не завжди, розповів охоронець скверу.

А ще можлива інфекція та навіть враження електричним струмом, яке також може стати смертельним. Але це не зупиняє охочих до водних забав містян, хоча у декількох метрах від фонтана є спеціально обладнаний для дітей водний майданчик.

Після трагедії комунальники вирішили не покладатися на здоровий глузд батьків. Найближчим часом біля фонтана планують встановити заборонні таблички, а для порушників – запровадити високі штрафи.

Матір загиблого хлопчика, окрім того, що переживає найстрашніше горе, ризикує потрапити за ґрати на п’ять років за те, що не догледіла малюка.