ДТП под Синельниковым — подробности ДТП происшествия 27 июля на Днепропетровщине

В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen CC и Daewoo Lanos.

Авария произошла возле села Грушевато-Криничное, 15 км в западном направлении от города Синельниково. В результате ДТП пострадали пять человек.

Среди них двое мужчин 1974 и 1971 рождения, находившихся за рулем транспортных средств. Из-за столкновения пострадали пассажиры двух авто — женщина 1979 года рождения из Volkswagen CC и мужчина с женщиной из другой машины.

Пострадавшего водителя Daewoo Lanos транспортировали в карету экстренной помощи с помощью медицинских носилок. Всех пострадавших людей госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Для ликвидации последствий ДТП привлекли шесть человек личного состава и единицы техники ГСЧС.