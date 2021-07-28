ДТП под Синельниковым — подробности ДТП происшествия 27 июля на Днепропетровщине

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На трассе под Синельниковым столкнулись две легковушки: пятеро пострадавших

На трассе под Синельниковым столкнулись две легковушки: пятеро пострадавших

В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen CC и Daewoo Lanos.

Авария произошла возле села Грушевато-Криничное, 15 км в западном направлении от города Синельниково. В результате ДТП пострадали пять человек.

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Среди них двое мужчин 1974 и 1971 рождения, находившихся за рулем транспортных средств. Из-за столкновения пострадали пассажиры двух авто — женщина 1979 года рождения из Volkswagen CC и мужчина с женщиной из другой машины.

Пострадавшего водителя Daewoo Lanos транспортировали в карету экстренной помощи с помощью медицинских носилок. Всех пострадавших людей госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Для ликвидации последствий ДТП привлекли шесть человек личного состава и единицы техники ГСЧС.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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