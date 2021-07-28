ДТП під Синельниковим – подробиці ДТП події 27 липня на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі зіткнулися два легкових автомобілі Volkswagen CC та Daewoo Lanos.

Аварія сталася біля села Грушувато-Криничне, 15 км у західному напрямку від міста Синельникове. Унаслідок ДТП постраждало п’ятеро людей.

Серед них двоє чоловіків 1974 та 1971 років народження, які перебували за кермом транспортних засобів. Через зіткнення постраждали пасажири двох авто – жінка 1979 року народження з Volkswagen CC та чоловік з жінкою з другої машини.

Постраждалого водія Daewoo Lanos транспортували у карету екстреної допомоги за допомогою медичних нош. Всіх постраждалих людей госпіталізували у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії. Для ліквідації наслідків ДТП залучили шестеро осіб особового складу та одиниці техніки ДСНС.