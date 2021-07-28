ДТП під Синельниковим – подробиці ДТП події 27 липня на Дніпропетровщині

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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На трасі під Синельниковим зіткнулися два легковики: п’ятеро постраждалих

На трасі під Синельниковим зіткнулися два легковики: п’ятеро постраждалих

У Дніпропетровській області сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі зіткнулися два легкових автомобілі Volkswagen CC та Daewoo Lanos.

Аварія сталася біля села Грушувато-Криничне, 15 км у західному напрямку від міста Синельникове. Унаслідок ДТП постраждало п’ятеро людей.

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Серед них двоє чоловіків 1974 та 1971 років народження, які перебували за кермом транспортних засобів. Через зіткнення постраждали пасажири двох авто – жінка 1979 року народження з Volkswagen CC та чоловік з жінкою з другої машини.

Постраждалого водія Daewoo Lanos транспортували у карету екстреної допомоги за допомогою медичних нош. Всіх постраждалих людей госпіталізували у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії. Для ліквідації наслідків ДТП залучили шестеро осіб особового складу та одиниці техніки ДСНС.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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