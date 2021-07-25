В крови 36-летний женщины, которая находилась за рулем автомобиля Nissan, обнаружили 4 промилле алкоголя (свыше 2,5 промилле считается состоянием сильного алкогольного опьянения).

По данным полиции, женщина выехала на встречную полосу дороги, что привело к столкновению с микроавтобусом Volkswagen Transporter.

В салоне Volkswagen находилось девять человек, которые получили травмы в результате ДТП. Среди них семеро украинцев, мужчин в возрасте от 39 до 54 лет, и двое граждан Польши в возрасте 39 и 40 лет. Все они работали в местной строительной компании и 24 июля, в день аварии, ехали на предприятие в городе Радомско.

Раненых доставили на вертолете в больницы, состояние троих пострадавших оценивали как тяжелое. Один 37-летний гражданин Украины погиб во время операции в медицинском учреждении.

Проверка показала, что водители микроавтобуса был трезвым, а у 36-летней жительницы коммуны Гидле, которая была за рулем Nissan, зафиксировали 4 промилле алкоголя в крови. По данным полиции, женщине вскоре объявят подозрение в причинении ДТП. Ей грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

24 июля в Польше произошло ДТП с украинцами. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали все люди, которые находили в салоне второго транспортного средства, один гражданин Украины погиб. Мужчина вместе со своими коллегами направлялся на работу в строительную компанию.

Источник: Polsat News