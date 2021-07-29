На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега (ФОТО)

В четверг, 29 июля, в акватории Днестровского лимана в Одесской области ребенка на надувном матрасе отнесло от берега на километр. Через некоторое время спасатели нашли мальчика.
В городе Белгород-Днестровский произошло чрезвычайное происшествие.
По данным пресс-службы ГСЧС, к спасателям в 16.23 сообщили о том, что ребенка на надувном матрасе ветром относит от берега.
Приехав на место, чрезвычайники вышли на воду на резиновой лодке на поиски.
Впоследствии на расстоянии 1 км от берега они спасли 15-летнего подростка. Парень из Киева приехал на отдых.
По информации ГСЧС, медпомощи подросток не нуждался.
Чтобы уберечься от опасности во время отдыха возле водоемов, ГСЧС подготовило специальные правила:
- детям можно купаться только в сопровождении взрослых;
- несовершеннолетние, которые не умеют плавать, должны заходить в воду только по пояс;
- не употреблять алкогольные напитки до и во время купания;
- не плавать с использованием опасных мер;
не прыгать с мест, которые для этого не оборудованы;
- не купаться в одиночку.
Месяц назад, 20 июня, на Днепре женщину с ребенком унесло от берега на надувном матрасе на расстояние около 1,5 км. К счастью, спасатели на моторной лодке доставили пострадавших на берег, никто не пострадал.
Происшествие случилось неподалеку базы отдыха Купава Каневская на Каневщине.