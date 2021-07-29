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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега

На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега

В четверг, 29 июля, в акватории Днестровского лимана в Одесской области ребенка на надувном матрасе отнесло от берега на километр. Через некоторое время спасатели нашли мальчика.

На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега (ФОТО)
На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега (ФОТО)
На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега (ФОТО)
На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега (ФОТО)
На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега (ФОТО)
На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега (ФОТО)
На Днестровском лимане подростка унесло на матрасе на километр от берега / 3 фотографии

В городе Белгород-Днестровский произошло чрезвычайное происшествие.

По данным пресс-службы ГСЧС, к спасателям в 16.23 сообщили о том, что ребенка на надувном матрасе ветром относит от берега.

Приехав на место, чрезвычайники вышли на воду на резиновой лодке на поиски.

Впоследствии на расстоянии 1 км от берега они спасли 15-летнего подростка. Парень из Киева приехал на отдых.

По информации ГСЧС, медпомощи подросток не нуждался.

Чтобы уберечься от опасности во время отдыха возле водоемов, ГСЧС подготовило специальные правила:

  • детям можно купаться только в сопровождении взрослых;
  • несовершеннолетние, которые не умеют плавать, должны заходить в воду только по пояс;
  • не употреблять алкогольные напитки до и во время купания;
  • не плавать с использованием опасных мер;
    не прыгать с мест, которые для этого не оборудованы;
  • не купаться в одиночку.

Месяц назад, 20 июня, на Днепре женщину с ребенком унесло от берега на надувном матрасе на расстояние около 1,5 км. К счастью, спасатели на моторной лодке доставили пострадавших на берег, никто не пострадал.

Происшествие случилось неподалеку базы отдыха Купава Каневская на Каневщине.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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