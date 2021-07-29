На Дністровському лимані підлітка віднесло на матраці на кілометр від берега (ФОТО)

У четвер, 29 липня, в акваторії Дністровського лиману на Одещині дитину на надувному матраці віднесло від берега на кілометр. Через деякий час рятувальники знайшли хлопчика.

На Дністровському лимані підлітка віднесло на матраці на кілометр від берега / 3 фотографии

У місті Білгород-Дністровський сталася надзвичайна подія.

За даними прес-служби ДСНС, до рятувальників о 16.23 повідомили про те, що дитину на надувному матраці вітром відносить від берега.

Приїхавши на місце, надзвичайники вийшли на воду на гумовому човні на пошуки.

Згодом на відстані 1 км від берега вони врятували 15-річного підлітка. Хлопець із Києва приїхав на відпочинок.

За інформацією ДСНС, меддопомоги підліток не потребував.

Щоб уберегтись від небезпеки під час відпочинку біля водойм, ДСНС підготувало спеціальні правила:

дітям можна купатися лише у супроводі дорослих;

неповнолітні, які не вміють плавати, повинні заходити у воду тільки до пояса;

не вживати алкогольні напої до та під час купання;

не плавати з використанням небезпечних заходів;

не стрибати з місць, які для цього не обладнані;

не купатись наодинці.

Місяць тому, 20 червня, на Дніпрі жінку з дитиною віднесло від берега на надувному матраці на відстань близько 1,5 км. На щастя, рятувальники на моторному човні доставили потерпілих до берега, ніхто не постраждав.

Подія сталася неподалік бази відпочинку Купава Канівська на Канівщині.