На Дніпрі жінку з дитиною на матраці віднесло на 1,5 км від берега

На Дніпрі, неподалік бази відпочинку Купава Канівська, що на Канівщині, жінку з дитиною, які відпочивали на надувному матраці, віднесло на відстань близько 1,5 км від берега.

Канівські рятувальники на моторному човні прибули на місце події та доставили потерпілих до берега. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Рятувальники нагадали, що у вітряну погоду або у місцях із сильною течією не слід використовувати плавальні засоби, які може віднести далеко від берега.

Від початку літа на українських водоймах потонуло 52 особи, 14 з них – діти. Лише за 16 червня загинуло двоє дорослих осіб та двоє неповнолітніх.

Таку статистику наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 16 червня у Києві потонув хлопець 2002 року – його тіло виявили водолази. Під час купання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

ДСНС нагадує про правила безпечного відпочинку біля водойм:

дітям дозволено купатися лише у супроводі дорослих;

неповнолітні, які не вміють плавати, повинні заходити у воду тільки до пояса;

купатися в невідведених для цього місцях заборонено;

не вживайте алкогольні напої до та під час купання;

не плавайте з використанням небезпечних заходів;

не стрибайте з місць, які для цього не обладнані;

не купайтеся наодинці;

не наближайтеся близько до водного транспорту, який рухається;

не проводьте у воді небезпечні ігри, що сковують рух тіла.

Фото: ДСНС