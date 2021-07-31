Штаб Організації Об’єднаних націй в Афганістані зазнав артилерійського обстрілу. Внаслідок атаки співробітники ООН не постраждали, однак місцевий поліцейський отримав поранення несумісне з життям.

Постраждали також ще кілька правоохоронців. Трагедія трапилася у Гераті – одному з найбільших міст Афганістану, що розташований на північному заході.

Об’єкт ООН зазнав обстрілу з гранатометів та стрілецької зброї під час протистояння між талібами та урядовими силами. Наразі організація докладає зусиль, щоб відтворити точний перебіг подій.

– Ця атака проти Організації Об’єднаних Націй викликає жаль, і ми засуджуємо її найсильніше. Наші перші думки стосуються родини вбитого офіцера, і ми бажаємо швидкого одужання пораненим, – сказала Дебора Лайонс, спеціальний представник генерального секретаря ООН з питань Афганістану.

Очільники місії ООН в Афганістані заявили, що винних в обстрілі потрібно знайти та притягнути до відповідальності.

Напади на цивільний персонал та з’єднання ООН заборонені міжнародним правом і можуть розглядатися як військові злочини.

Організація Об’єднаних Націй в Афганістані є цивільною організацією, яка працює для встановлення миру, захисту прав усіх афганців та надання гуманітарної допомоги.

Обстріл цивільних в Афганістані став не першим цього місяця. Нещодавно таліби обстріляли там житловий будинок, внаслідок чого загинула сім’я – п’ятеро осіб разом з дітьми.

Ще раніше в Афганістані застрелили індійського журналіста Даніша Сіддікуі, який висвітлював бойові дії для видання Reuters.

Джерело: ООН