Пожары в Турции начала тушить украинская авиация. Вечером 30 июля самолеты Ан-32П Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вылетели тушить очаги пожара вблизи провинции Анталия.

В течение часа украинские спасатели сбросили 16 тонн воды.

Для помощи Турции с Украины вылетели два экипажа пожарных самолетов. На борту воздушных судов находятся 14 специалистов, которые имеют опыт тушения пожаров в горных регионах.

Ранее они привлекались к подобным операциям и в других странах — Грузии, Черногории и Израиле.

Пожары в Турции

В конце июля в Турции возникли лесные пожары. Огонь возник вблизи города Манавгат, недалеко от Анталии, и из-за сильного ветра распространился на соседние регионы.

Пока известно о четырех погибших и около 200 пострадавших. Из-за пожаров погибли около 150 голов крупного рогатого скота и около тысячи овец.

К тушению пожаров привлекли самолеты и вертолеты. По предварительным данным, причиной возгорания лесов стала жара, однако распространяются слухи о вероятности умышленных поджогов

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам не ехать в некоторые регионы Турции. Подробнее о пожарах в Турции читайте в материале.