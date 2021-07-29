Вблизи популярной среди туристов турецкой провинции Анталия вспыхнули лесные пожары, которые наделали много бед. Пожары в Турции возникли в среду, 28 июля, сразу в двух местах.

Факты ICTV разобрались, какие последствия от пожаров в Турции сейчас и есть ли угроза для украинских туристов.

Возникновение пожара в Турции

Лесной пожар возник 28 июля днем близ городка Манавгат в 75 км от Анталии. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся из леса на близлежащие районы.

Более того, в результате пожара в в окрестностях населенного пункта Еникуй вспыхнули дома.

По состоянию на четверг, 29 июля, лесной пожар продолжает распространяться и уже приблизилась к жилым кварталам города Мармарис.

Теперь гостинице одного из курортов находятся под угрозой.

Есть ли угроза для украинских туристов

Как сообщили в пресс-службе МИД, пока угрозы для украинцев от лесных пожаров в Турции нет, ведь огонь вдали от туристических зон.

Однако, как добавили в ведомстве, были единичные обращения с некоторых отелей, находящихся ближе к зоне пожаров, по переселению. Ведь в помещениях отключают электричество.

По информации туриста Андрея, который находится за 62 км от места пожара, люди отдыхают спокойно, не паникуют. Иногда пролетают вертолеты с водой и уже появился дым и пепел.

Почему возник пожар

По предварительным данным, причиной пожара является сильная жара. Так, в стране несколько дней подряд наблюдается температура +50.

Как сообщают турецкие СМИ, огонь вспыхнул в лесу с неопределенной причине.

По словам мэра столичного муниципалитета Анталии Мухиттина Бочека, он еще никогда не видел такого пожара.

Кто пострадал от пожара

По последним данным, в результате пожара погибли три человека, еще около 180 человек пострадали.

По информации министерства иностранных дел Украины, среди пострадавших граждан Украины нет.

Как преодолевают последствия лесного пожара в Турции

К тушению пожара привлекли самолет, 19 вертолетов и сотни пожарных. Однако огонь до сих пор не утихает.

Над местом пожара авиация сбрасывает с неба воду.

Havada ve karada büyük bir mücadele veriyoruz. Şiddetli rüzgarlara ve zorlu koşullara rağmen çelik kanatlarımızla son ateş sönene kadar yangının peşindeyiz. #OrmanVatandır #Manavgat pic.twitter.com/ViMBCVS6Ob — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 28, 2021

На помощь приехали пожарные из соседней городов Испарты, Бурдура и Конья.

Как пишет Hürriyet Daily News, огонь уже уничтожил десятки гектаров леса. Спасателям пришлось эвакуировать людей из более 20 населенных пунктов.

Фото: Julia Maslennikova