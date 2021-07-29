Вблизи популярной среди туристов турецкой провинции Анталия вспыхнули лесные пожары, которые наделали много бед. Пожары в Турции возникли в среду, 28 июля, сразу в двух местах.
Факты ICTV разобрались, какие последствия от пожаров в Турции сейчас и есть ли угроза для украинских туристов.
Возникновение пожара в Турции
Лесной пожар возник 28 июля днем близ городка Манавгат в 75 км от Анталии. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся из леса на близлежащие районы.
Более того, в результате пожара в в окрестностях населенного пункта Еникуй вспыхнули дома.
Side #Turkey #manavgat #fire pic.twitter.com/AntnQsdKGe
— Julia Maslennikova (@Maslennikova_Y) July 28, 2021
По состоянию на четверг, 29 июля, лесной пожар продолжает распространяться и уже приблизилась к жилым кварталам города Мармарис.
Теперь гостинице одного из курортов находятся под угрозой.
Есть ли угроза для украинских туристов
Как сообщили в пресс-службе МИД, пока угрозы для украинцев от лесных пожаров в Турции нет, ведь огонь вдали от туристических зон.
Однако, как добавили в ведомстве, были единичные обращения с некоторых отелей, находящихся ближе к зоне пожаров, по переселению. Ведь в помещениях отключают электричество.
По информации туриста Андрея, который находится за 62 км от места пожара, люди отдыхают спокойно, не паникуют. Иногда пролетают вертолеты с водой и уже появился дым и пепел.
Почему возник пожар
По предварительным данным, причиной пожара является сильная жара. Так, в стране несколько дней подряд наблюдается температура +50.
Как сообщают турецкие СМИ, огонь вспыхнул в лесу с неопределенной причине.
По словам мэра столичного муниципалитета Анталии Мухиттина Бочека, он еще никогда не видел такого пожара.
Кто пострадал от пожара
По последним данным, в результате пожара погибли три человека, еще около 180 человек пострадали.
По информации министерства иностранных дел Украины, среди пострадавших граждан Украины нет.
Как преодолевают последствия лесного пожара в Турции
К тушению пожара привлекли самолет, 19 вертолетов и сотни пожарных. Однако огонь до сих пор не утихает.
Над местом пожара авиация сбрасывает с неба воду.
Havada ve karada büyük bir mücadele veriyoruz. Şiddetli rüzgarlara ve zorlu koşullara rağmen çelik kanatlarımızla son ateş sönene kadar yangının peşindeyiz.
#OrmanVatandır #Manavgat pic.twitter.com/ViMBCVS6Ob
— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 28, 2021
На помощь приехали пожарные из соседней городов Испарты, Бурдура и Конья.
Как пишет Hürriyet Daily News, огонь уже уничтожил десятки гектаров леса. Спасателям пришлось эвакуировать людей из более 20 населенных пунктов.
Фото: Julia Maslennikova