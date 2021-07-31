Пожежі в Туреччині почала гасити українська авіація. Увечері 30 липня літаки Ан-32П Державної служби з надзвичайних ситуацій вилетіли гасити осередки пожежі поблизу провінції Анталія.

Протягом години українські рятувальники скинули 16 тонн води.

Для допомоги Туреччині з України вилетіли два екіпажі пожежних літаків. На борту повітряних суден перебуває 14 спеціалістів, які мають досвід гасіння пожеж у гірських регіонах.

Раніше вони залучалися до подібних операцій і в інших країнах – Грузії, Чорногорії та Ізраїлі.

Пожежі у Туреччині

У кінці липня у Туреччині виникли лісові пожежі. Вогонь виник поблизу міста Манавгат, неподалік Анталії, та через сильний вітер поширився на сусідні регіони.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та близько 200 постраждалих. Через пожежі загинули близько 150 голів великої рогатої худоби та приблизно тисяча овець.

До гасіння пожеж залучили літаки та вертольоти. За попередніми даними, причиною займання лісів стала спека, однак також поширюються чутки щодо ймовірності навмисних підпалів

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам не їхати у деякі регіони Туреччини. Детальніше про пожежі в Туреччині читайте у матеріалі.