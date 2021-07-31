В Полтавской области в экопарке на мужчину напала пантера. Сообщение о травмированном человеке из-за нападения животного в полицию поступило от медиков.

Это произошло в Ковалевском экопарке, расположенном в Полтавском районе. Так, травмированного мужчину госпитализировали в областную больницу.

Сейчас медицинские работники оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Следователи выяснили, что во время нападения пантеры мужчина находился в вольере, в котором удерживали хищника.

Однако как он туда попал и на каком основании находился в месте содержания дикого животного? Это также будут устанавливать правоохранительные органы.

Прокуратура внесла по этому факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда должностным лицом организации, если это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает штраф от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн), исправительные работы сроком до двух лет или заключение до двух лет.