На глазах у посетителей: в Швейцарии тигрица загрызла до смерти работницу зоопарка

В городе Цюрих (Швейцария) тигрица напала на сотрудницу зоопарка. Она набросилась на 55-летнюю женщину внутри вольера.

Тигрица ранила женщину в шею и загрызла ее на глазах у посетителей, среди которых был ребенок.

Работники зоопарка, полиция и врачи пришли на помощь пострадавшей. Они отогнали животное с помощью перечного газа и выстрелов резиновыми пулями. Но из-за полученных травм спасти женщину не удалось.

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Руководство зоопарка сообщило, что усыплять животное не будут. Оно действовало так, как и должно в такой ситуации, согласно своим инстинктам.

Уже началось служебное расследование. Сейчас неизвестно, почему работница зашла в вольер тогда, когда там была тигрица.

Ведь, согласно правилам зоопарка, прямой контакт с такими животными запрещен именно для того, чтобы избежать несчастных случаев.

Несколько похожий случай недавно произошел в России. На юге Сахалина в Холмском районе медведь напал на пенсионерку на дачном участке и загрыз ее до смерти.

Источник: Blick