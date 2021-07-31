У Полтавській області в екопарку на чоловіка напала пантера. Повідомлення про травмовану людину через напад тварини у поліцію надійшло від медиків.

Це сталося у Ковалівському екопарку, розташованому у Полтавському районі. Так, травмованого чоловіка госпіталізували в обласну лікарню.

Наразі медичні працівники надають постраждалому всю необхідну допомогу. Слідчі з’ясували, що під час нападу пантери чоловік перебував у вольєрі, в якому утримували хижака.

Проте як він туди потрапив та на якій підставі перебував у місці утримання дикої тварини? Це також встановлюватимуть правоохоронні органи.

Прокуратура внесла за цим фактом відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці службовою особою організації, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає штраф від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 51 тис. грн), виправні роботи терміном до двох років або ув’язнення до двох років.