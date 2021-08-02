В Кирилловке гидроцикл протаранил надувной банан, среди пострадавших — ребенок

В курортной Кирилловке произошло ДТП на воде: на большой скорости водный мотоцикл врезался в надувной банан. Пострадали трое взрослых и 9-летний мальчик.

Инцидент произошел на одном из азовских пляжей поселка вечером 1 августа.

На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Кроме мальчика, травмы в результате столкновения с водным мотоциклом получили двое мужчин (41 и 30 лет) и 43-летняя женщина.

Младшего мужчину с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника пришлось госпитализировать.

Также в больницу попала пострадавшая женщина: ей диагностировали закрытую травму правого бедра.

Кто находился за рулем водного мотоцикла и по чьей вине произошел инцидент, выясняют правоохранители.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф