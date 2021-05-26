Суды на стороне пострадавших: как получить компенсацию за травмы на отдыхе в Украине

С наступлением лета в Украине начнется сезон активного отдыха: на полную заработают парки аттракционов, на берегу реки можно будет заказать прогулку на катере или с ветерком прокатиться на банане на Черном море.
В горных районах туристам предлагают поездки на квадроциклах и плавание на байдарках. На Подолье уже более 10 лет популярным видом развлечений являются полеты на воздушном шаре.
На днях под Каменец-Подольским произошла трагедия: из-за ухудшения погоды пилот воздушного шара потерял управление, и его занесло в поле.
В результате падения воздушного шара погиб 53-летний мужчина, его жена, пилот и четверо других пассажиров получили тяжелые травмы.
Факты ICTV пообщались с юристом Иваном Либерманом и узнали, реально ли получить компенсацию за травмы или смерть после экстремальных развлечений в Украине.
— Иван Михайлович, насколько успешны дела о возмещении из-за несчастных случаев во время активных развлечений на отдыхе в Украине?
— Насколько мне известно, в целом в Украине очень хорошая практика компенсаций материального ущерба за нанесенный вред во время развлечений в общественных местах.
Это успешные кейсы в рамках как гражданских, так и уголовных производств.
Здесь важно понимать, что после завершения уголовного производства можно двигаться дальше и открывать гражданское производство, именно оно и касается материальных возмещений.
— Что нужно для того, чтобы выиграть такое дело в суде?
— Если вы стали жертвой несчастного случая или травмы, например в парке аттракционов, то первым шагом является открытие уголовного производства по факту.
После этого его переводят на конкретное лицо (в нашем случае это владелец парка аттракционов).
А дальше ваш адвокат может подать гражданский иск о возмещении материального ущерба.
Туда входит лечение пострадавшего лица, реабилитация и компенсация морального ущерба. Также суд рассматривает повреждение имущества и документов.
Отмечу, что гражданский иск можно подать на любой стадии рассмотрения уголовного производства: когда дело будет в суде или после завершения процесса.
Когда суд признает подозреваемого виновным в совершении преступления, возмещение материального ущерба достигается быстрее.
— А являются ли фотографии, аудио- и видеозаписи, фиксирующие момент несчастного случая, доказательствами по делу?
— Согласно ст. 100 ГПК Украины, фото и видео, где зафиксирован момент травмирования, могут быть засчитаны как доказательства в суде.
Здесь важным моментом является правильное оформление этих доказательств, но это — дело адвоката потерпевшей стороны.
Также доказательствами считаются выводы и результаты экспертиз, вещественные доказательства и показания свидетелей (в том числе и понятых).
— Как быть, если на тот или иной вид развлечений, где произошло травмирование, не осталось договора или билетов?
— Если после несчастного случая вы обратились в полицию, но билетов или чеков на событие, где произошло травмирование, не осталось, — это никоим образом не должно повлиять на открытие уголовного дела.
Более того, отсутствие необходимых разрешительных документов у лиц, предоставляющих те или иные услуги, это дополнительное бремя и дополнительная ответственность для обвиняемых.
Все детали в рамках уголовного производства установит и докажет следствие.
Практика показывает, что такие случаи имеют потенциальные шансы на победу потерпевшей стороны.