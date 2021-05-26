Суды на стороне пострадавших: как получить компенсацию за травмы на отдыхе в Украине

С наступлением лета в Украине начнется сезон активного отдыха: на полную заработают парки аттракционов, на берегу реки можно будет заказать прогулку на катере или с ветерком прокатиться на банане на Черном море.

В горных районах туристам предлагают поездки на квадроциклах и плавание на байдарках. На Подолье уже более 10 лет популярным видом развлечений являются полеты на воздушном шаре.

На днях под Каменец-Подольским произошла трагедия: из-за ухудшения погоды пилот воздушного шара потерял управление, и его занесло в поле.

В результате падения воздушного шара погиб 53-летний мужчина, его жена, пилот и четверо других пассажиров получили тяжелые травмы.

Факты ICTV пообщались с юристом Иваном Либерманом и узнали, реально ли получить компенсацию за травмы или смерть после экстремальных развлечений в Украине.

— Иван Михайлович, насколько успешны дела о возмещении из-за несчастных случаев во время активных развлечений на отдыхе в Украине?

— Насколько мне известно, в целом в Украине очень хорошая практика компенсаций материального ущерба за нанесенный вред во время развлечений в общественных местах.

Это успешные кейсы в рамках как гражданских, так и уголовных производств.

Здесь важно понимать, что после завершения уголовного производства можно двигаться дальше и открывать гражданское производство, именно оно и касается материальных возмещений.

— Что нужно для того, чтобы выиграть такое дело в суде?

— Если вы стали жертвой несчастного случая или травмы, например в парке аттракционов, то первым шагом является открытие уголовного производства по факту.

После этого его переводят на конкретное лицо (в нашем случае это владелец парка аттракционов).

А дальше ваш адвокат может подать гражданский иск о возмещении материального ущерба.

Туда входит лечение пострадавшего лица, реабилитация и компенсация морального ущерба. Также суд рассматривает повреждение имущества и документов.

Отмечу, что гражданский иск можно подать на любой стадии рассмотрения уголовного производства: когда дело будет в суде или после завершения процесса.

Когда суд признает подозреваемого виновным в совершении преступления, возмещение материального ущерба достигается быстрее.

— А являются ли фотографии, аудио- и видеозаписи, фиксирующие момент несчастного случая, доказательствами по делу?

— Согласно ст. 100 ГПК Украины, фото и видео, где зафиксирован момент травмирования, могут быть засчитаны как доказательства в суде.

Здесь важным моментом является правильное оформление этих доказательств, но это — дело адвоката потерпевшей стороны.

Также доказательствами считаются выводы и результаты экспертиз, вещественные доказательства и показания свидетелей (в том числе и понятых).

— Как быть, если на тот или иной вид развлечений, где произошло травмирование, не осталось договора или билетов?

— Если после несчастного случая вы обратились в полицию, но билетов или чеков на событие, где произошло травмирование, не осталось, — это никоим образом не должно повлиять на открытие уголовного дела.

Более того, отсутствие необходимых разрешительных документов у лиц, предоставляющих те или иные услуги, это дополнительное бремя и дополнительная ответственность для обвиняемых.

Все детали в рамках уголовного производства установит и докажет следствие.

Практика показывает, что такие случаи имеют потенциальные шансы на победу потерпевшей стороны.