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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У Кирилівці гідроцикл протаранив надувний банан, серед постраждалих – дитина

У Кирилівці гідроцикл протаранив надувний банан, серед постраждалих – дитина

У курортній Кирилівці сталася ДТП на воді: на великій швидкості водний мотоцикл врізався в надувний банан. Постраждали троє дорослих і 9-річний хлопчик.

Інцидент стався на одному з азовських пляжів містечка ввечері 1 серпня.

На місце події прибуло дві бригади швидкої допомоги, щоб надати допомогу потерпілим.

Окрім хлопчика, травми внаслідок зіткнення з водним мотоциклом отримали двоє чоловіків (41 і 30 років) та 43-річна жінка.

Молодшого чоловіка із закритою травмою поперекового відділу хребта довелося госпіталізувати.

Також до лікарні потрапила постраждала жінка: їй діагностували закриту травму правого стегна.

Хто перебував за кермом водного мотоцикла і з чиєї вини стався інцидент, з’ясовують правоохоронці.

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Джерело: Центр екстреної медичної допомоги і медичних катастроф

Фото: Depositphotos

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