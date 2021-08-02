У Кирилівці гідроцикл протаранив надувний банан, серед постраждалих – дитина

У курортній Кирилівці сталася ДТП на воді: на великій швидкості водний мотоцикл врізався в надувний банан. Постраждали троє дорослих і 9-річний хлопчик.

Інцидент стався на одному з азовських пляжів містечка ввечері 1 серпня.

На місце події прибуло дві бригади швидкої допомоги, щоб надати допомогу потерпілим.

Окрім хлопчика, травми внаслідок зіткнення з водним мотоциклом отримали двоє чоловіків (41 і 30 років) та 43-річна жінка.

Молодшого чоловіка із закритою травмою поперекового відділу хребта довелося госпіталізувати.

Також до лікарні потрапила постраждала жінка: їй діагностували закриту травму правого стегна.

Хто перебував за кермом водного мотоцикла і з чиєї вини стався інцидент, з’ясовують правоохоронці.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги і медичних катастроф