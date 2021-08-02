Во Львове произошел несчастный случай — в городе бушевал ураган, который унес жизни двух человек. По информации Львовского городского совета, во время чрезмерного ветра в Стрыйском парке дерево упало на двух человек.

К сожалению, парень и девушка получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Они погибли на месте происшествия. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства несчастного случая. Львовский горсовет выразил соболезнования родным погибших.

По данным ЛГГА, парню было 20 лет, а девушке — 18 лет. Во время падения дерева молодые люди сидели на скамейке. По данным Варта 1, у пары было свидание, а на месте трагедии остался букет юной девушки, который подарил парень.

По данным ГСЧС, сейчас деревья, упавшие в Стрыйском парке, разрезали и убрали. Для ликвидации последствий непогоды привлекли восемь спасателей и две единицы техники.

За последние сутки ураган (сильные порывы ветра и чрезмерный дождь) повредил два жилых дома и повалил 42 дерева, которые убрали работники ГСЧС.

Из-за непогоды в более 500 населенных пунктах из семи областей (Львовская — 298, Закарпатская — 90, Ивано-Франковская — 57, Тернопольская — 44, Черновицкая — 16, Черниговская — 14 и Житомирская — 10) отключена подача электроэнергии.

Источник: Львовский горсовет