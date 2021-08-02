У Львові стався нещасний випадок – у місті вирував буревій, який забрав життя двох людей. За інформацією Львівської міської ради, під час надмірного вітру у Стрийському парку дерево впало на двох осіб.

На жаль, хлопець та дівчина дістали травми, які виявилися несумісними з життям. Вони загинули на місці події. Наразі фахівці з’ясовують всі обставини нещасного випадку. Львівська міськрада висловила співчуття рідним загиблих.

За даними ЛМДА, хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років. Під час падіння дерева молодики сиділи на лавці.

За даними ДСНС, наразі дерева, які впали у Стрийському парку, розрізали та прибрали. Для ліквідації наслідків негоди залучили восьмеро рятувальників та дві одиниці техніки.

За останню добу буревій (сильні пориви вітру та надмірний дощ) пошкодив два житлові будинки та повалив 42 дерева, які прибрали працівники ДСНС.

Через негоду у понад 500 населених пунктах з семи областей (Львівська – 298, Закарпатська – 90, Івано-Франківська – 57, Тернопільська – 44, Чернівецька – 16, Чернігівська – 14 та Житомирська – 10) відключено подачу електроенергії.

Джерело: Львівська міськрада