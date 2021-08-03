Украина пообещала помочь в расследовании смерти Шишова

Украина сделает все возможное для того, чтобы расследовать смерть белорусского активиста Виталия Шишова, убитого в Киеве.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он был в шоке от происшествия.

— Я выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела, — сказал глава внешнеполитического украинского ведомства.

По словам Кулебы, необходимо будет выяснить все необходимые данные о смерти активиста.

Напомним, Шишов вышел утром 2 августа на пробежку, после чего с ним была потеряна связь.

Тело белоруса нашел в парке украинской столицы один из его друзей. У активиста был сломан нос. Он был повешен.

По мнению товарища Шишова, в смерти белоруса могли быть виноваты сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси.

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: Instagram