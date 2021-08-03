Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Украина пообещала помочь в расследовании смерти Шишова

Віталій Шишов

Украина сделает все возможное для того, чтобы расследовать смерть белорусского активиста Виталия Шишова, убитого в Киеве.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он был в шоке от происшествия.

— Я выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела, — сказал глава внешнеполитического украинского ведомства.

По словам Кулебы, необходимо будет выяснить все необходимые данные о смерти активиста.

Напомним, Шишов вышел утром 2 августа на пробежку, после чего с ним была потеряна связь.

Тело белоруса нашел в парке украинской столицы один из его друзей. У активиста был сломан нос. Он был повешен.

По мнению товарища Шишова, в смерти белоруса могли быть виноваты сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси.

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: Instagram

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка