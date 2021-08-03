Стали известны подробности смерти главы организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова. Оказалось, что тело гражданина Беларуси в парке Киева, что расположен неподалеку от его места жительства, нашел один из его друзей.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал другой друг из компании Шишова — Юрий. Мужчина отметил, что погибшего нашли повешенным на дереве — у него был сломан нос. Полиция этот факт пока не подтвердила, но и не опровергла.

Товарищ Шишова предположил, что в смерти главы Белорусского дома в Украине виноваты сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси.

— Сотрудники спецслужб Украины в частных разговорах нас предупреждали о том, что агентура КГБ существует в Украине и она увеличивается, в частности, благодаря потоку беженцев, ведь всех их тоже нельзя контролировать. И вот Виталий занимался верификацией этих людей … Да, он знал, что за нами следят.

По словам Юрия, у Виталия Шишова накануне смерти было плохое предчувствие. Друзья погибшего надеются, что по делу будет проведено тщательное расследование, а другим активным членам организации предоставят охрану.

Виталий Шишов — что известно об исчезновении главы Белорусского дома

26-летний Виталий Шишов вышел 2 августа на пробежку в 9.00. Это было видно на камерах видеонаблюдения подъезда, после этого домой он не вернулся.

Девушка Шишова после его долгого отсутствия позвонила друзьям, и они начали поиски. Также об исчезновении сообщили в полицию.

Утром 3 августа его тело Шишова нашли в одном из парков Киева. Правоохранители изъяли его вещи и телефон для экспертизы.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Фото: Виталий Шишов