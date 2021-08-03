Україна пообіцяла допомогти в розслідуванні смерті Шишова

Україна зробить усе можливе для того, щоб розслідувати смерть білоруського активіста Віталія Шишова, убитого в Києві.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, він був шокований подією.

– Я висловлюю співчуття його рідним та близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи, – сказав голова зовнішньополітичного українського відомства.

За словами Кулеби, необхідно буде з’ясувати всі необхідні дані про смерть активіста.

Нагадаємо, Шишов вийшов вранці 2 серпня на пробіжку, після чого з ним було втрачено зв’язок.

Тіло білоруса знайшов у парку української столиці один із його друзів. У активіста був зламаний ніс. Його було повішено.

На думку товариша Шишова, у смерті білоруса могли бути винні співробітники Комітету державної безпеки Білорусі.

Джерело: Дмитрий Кулеба

Фото: Instagram