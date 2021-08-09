Момент взрыва попал на видео: в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате

В Кривом Роге 61-летний экс-военнослужащий подорвался на гранате. Он получил серьезное ранение ноги и был в тяжелом состоянии госпитализирован.

Информация поступила в полицию примерно в 17.30 8 августа.

Мужчина пришел с гранатами на проходную Южного горно-обогатительного комбината и требовал дать ему возможность пройти на территорию завода. Позже неизвестный сообщил, что сидит на одной из детских площадок с гранатой и намерен ее взорвать.

Когда правоохранители пытались выяснить подробности, тот бросил телефонную трубку.

В итоге прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили мужчину, державшего гранату с выдернутой чекой, а вторая находилась возле его ног.

Второй боеприпас удалось у мужчины изъять, однако второй все же сдетонировал.

На месте инцидента работают взрывотехники, а также группа Криворожского райуправления полиции и Национальная гвардия.

Прилегающая территория перекрыта, а передвижение местных жителей контролируется правоохранителями.

Бывший военный: в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате / 10 фотографий

Источник: Первый городской

Фото: Первый городской