Угрожал взорвать подъезд: в Харькове мужчину отправили в психиатрическую больницу

В Слободском районе Харькова житель одной из многоэтажек угрожал соседям взорвать подъезд.

Соответствующая информация поступила в местную полицию в воскресенье, 9 августа, около 15.30.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В квартире подозреваемого никаких взрывоопасных объектов выявлено не было.

Хозяину квартиры, угрожавшего соседям, вызвали Скорую помощь, которая доставила 46-летнего мужчину Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Правоохранители внесли происшествие в Единый реестр учета заявлений и сообщений от граждан.

Силовики продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося.