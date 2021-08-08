Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті

У Кривому Розі 61-річний екс-військовослужбовець підірвався на гранаті. Він отримав серйозне поранення ноги і після цього його було госпіталізовано у важкому стані.

Інформація надійшла в поліцію приблизно о 17.30 8 серпня.

Невідомий повідомив, що сидить на одному з дитячих майданчиків з гранатою і планує її підірвати.

Коли правоохоронці намагалися з’ясувати подробиці, той кинув трубку.

В результаті прибули на місце події правоохоронці виявили чоловіка, який тримав гранату з висмикнути чекою, а друга знаходилася біля його ніг.

У підсумку другий боєприпас вдалося у чоловіка вилучити, однак інший все ж здетонував.

На місці інциденту працюють вибухотехніки, а також група Криворізького райуправління поліції і Національна гвардія.

Прилегла територія перекрита, а пересування місцевих жителів контролюється правоохоронцями.

Колишній військовий: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті / 10 фотографий

Джерело: Перший міський

Фото: Перший міський