Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Колишній військовий: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті

Поліція

У Кривому Розі 61-річний екс-військовослужбовець підірвався на гранаті. Він отримав серйозне поранення ноги і після цього його було госпіталізовано у важкому стані.

Інформація надійшла в поліцію приблизно о 17.30 8 серпня.

Невідомий повідомив, що сидить на одному з дитячих майданчиків з гранатою і планує її підірвати.

Коли правоохоронці намагалися з’ясувати подробиці, той кинув трубку.

В результаті прибули на місце події правоохоронці виявили чоловіка, який тримав гранату з висмикнути чекою, а друга знаходилася біля його ніг.

У підсумку другий боєприпас вдалося у чоловіка вилучити, однак інший все ж здетонував.

Читайте
Погрожував підірвати під'їзд: в Харкові чоловіка відправили в психіатричну лікарню

На місці інциденту працюють вибухотехніки, а також група Криворізького райуправління поліції і Національна гвардія.

Прилегла територія перекрита, а пересування місцевих жителів контролюється правоохоронцями.

Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Момент вибуху потрапив на відео: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті
Колишній військовий: в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті / 10 фотографий

Джерело: Перший міський

Фото: Перший міський

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка