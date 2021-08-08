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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На озере в Киеве утонула беременная 22-летняя девушка

Потонули батько з дітьми

В Киеве на местном водоеме произошел трагический случай. В Днепровском районе столицы утонула беременная 22-летняя девушка.

По данным местных средств массовой информации, погибшая была на третьем месяце беременности. Парень, который вместе с ней отдыхал, не смог объяснить, почему не помог и не спас свою возлюбленную.

Это произошло на озере Радунка, расположенном в микрорайоне Радужный. Издания сообщают, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали криминалисты, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

По данным Министерства внутренних дел Украины, по состоянию на конец июня, с начала 2021 года в Киеве в местных водоемах утонуло 42 людей, среди которых один ребенок.

Однако правоохранителям удалось спасти 26 людей, пытавшихся переплыть Днепр. В МДВ отметили, что большинство из них были в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: ГСЧС

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