На озері у Києві потонула вагітна 22-річна дівчина

У Києві на місцевій водоймі стався трагічний випадок. У Дніпровському районі столиці потонула вагітна 22-річна дівчина.

За даними місцевих засобів масової інформації, загибла була на третьому місяці вагітності. Хлопець, який разом з нею відпочивав, не зміг пояснити, чому не допоміг та не врятував свою кохану.

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Це сталося на озері Радунка, розташованому в мікрорайоні Райдужний. Видання повідомляють, що хлопець був перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події працювали криміналісти, співробітники поліції та слідчо-оперативна група.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, станом на кінець червня, з початку 2021 року в Києві у місцевих водоймах потонуло 42 людей, серед яких одна дитина.

Однак правоохоронцям вдалося врятувати 26 людей, які намагалися переплисти Дніпро. У МВС зазначили, що більшість з них були у стані алкогольного сп’яніння.