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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Погрожував підірвати під’їзд: в Харкові чоловіка відправили в психіатричну лікарню

Вибухотехнічна служба

У Слобідському районі Харкова житель однієї з багатоповерхівок погрожував сусідам підірвати під’їзд.

Відповідна інформація надійшла в місцеву поліцію в неділю, 9 серпня, близько 15.30.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. У квартирі підозрюваного ніяких вибухонебезпечних об’єктів виявлено не було.

Господарю квартири, який погрожував сусідам, викликали Швидку допомогу, яка доставила 46-річного чоловіка Харківську обласну клінічну психіатричну лікарню №3.

Правоохоронці внесли подія в Єдиний реєстр обліку заяв та повідомлень від громадян.

Силовики продовжують розбиратися у всіх обставинах того, що сталося.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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