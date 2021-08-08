Погрожував підірвати під’їзд: в Харкові чоловіка відправили в психіатричну лікарню

У Слобідському районі Харкова житель однієї з багатоповерхівок погрожував сусідам підірвати під’їзд.

Відповідна інформація надійшла в місцеву поліцію в неділю, 9 серпня, близько 15.30.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. У квартирі підозрюваного ніяких вибухонебезпечних об’єктів виявлено не було.

Господарю квартири, який погрожував сусідам, викликали Швидку допомогу, яка доставила 46-річного чоловіка Харківську обласну клінічну психіатричну лікарню №3.

Правоохоронці внесли подія в Єдиний реєстр обліку заяв та повідомлень від громадян.

Силовики продовжують розбиратися у всіх обставинах того, що сталося.