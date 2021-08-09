Гибель ребенка в аквапарке Днепра: полиция ждет видео с камер наблюдения

В Днепре правоохранители расследуют гибель девятилетнего мальчика в бассейне аквапарка как несчастный случай. Для выяснения всех обстоятельств трагедии полицейские планируют пересмотреть видео с камер наблюдений, установленных на территории аквапарка.
Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, в воскресенье, 8 августа около 18.00 пришло сообщение о гибели ребенка в аквапарке.
Сразу на место происшествия выехали полицейские. По предварительным данным, ребенок находился в аквапарке вместе с 30-летней мамой и крестным.
По словам пресс-секретаря, мальчика в воде заметил спасатель, который самостоятельно вытащил ребенка на поверхность.
Вместе с медработником он оказывал ребенку помощь. Однако, к сожалению, тот погиб.
Сейчас открыто уголовное производство по ст.115 (несчастный случай).
Также полицейские планируют изучать записи с видеокамер для того, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Как объяснила пресс-секретарь, эти записи помогут подтвердить или опровергнуть информацию, что мальчик самостоятельно прыгнул в бассейн, где ему стало плохо или он утонул.
Кроме того, правоохранители ждут результатов судебной медэкспертизы для установления причины смерти, а также, возможно, и телесных повреждений.
Инцидент произошел вчера вечером в аквапарке Happy Day, что в жилом массиве Победа. Мальчик погиб в тот момент, когда мамы не было рядом.
Ребенка вытащили, однако медики, прибывшие в аквапарк, не смогли ничего сделать.
Подробнее о гибели мальчика в бассейне читайте в материале.