Мами поруч не було: у Дніпрі 9-річний хлопчик потонув у басейні аквапарку
У Дніпрі трагічно загинув 9-річний хлопчик. Поки мами не було поруч, він потонув у басейні аквапарку.
Інцидент стався ввечері 8 серпня в аквапарку Happy Day, що у житловому масиві Перемога.
За словами очевидців, близько 18.00 хлопчику у басейні стало погано.
Дитину витягли, однак медики, що прибули в аквапарк, не змогли нічого вдіяти.
Коли хлопчик почав тонути, його матір була в іншій частині аквапарку.
Усі подробиці трагедії встановлюватимуть правоохоронці.
2021-08-09
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