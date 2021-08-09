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Наташа Тарчевська |

Мами поруч не було: у Дніпрі 9-річний хлопчик потонув у басейні аквапарку

У Дніпрі трагічно загинув 9-річний хлопчик. Поки мами не було поруч, він потонув у басейні аквапарку.

Інцидент стався ввечері 8 серпня в аквапарку Happy Day, що у житловому масиві Перемога.

За словами очевидців, близько 18.00 хлопчику у басейні стало погано.

Дитину витягли, однак медики, що прибули в аквапарк, не змогли нічого вдіяти.

Коли хлопчик почав тонути, його матір була в іншій частині аквапарку.

Усі подробиці трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

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