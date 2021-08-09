Загибель дитини в аквапарку Дніпра: поліція чекає на відео з камер спостереження

У Дніпрі правоохоронці розслідують загибель дев’ятирічного хлопчика в басейні аквапарку як нещасний випадок. Для з’ясування усіх обставин трагедії поліцейські планують переглянути відео з камер спостережень, встановлених на території аквапарку.

Як повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська, в неділю, 8 серпня близько 18.00 надійшло повідомлення про загибель дитини в аквапарку.

Одразу на місце події виїхали поліцейські. За попередніми даними, дитина перебувала у аквапарку разом із 30-річною мамою та хрещеним.

За словами речниці, хлопчика у воді помітив рятувальник, який самостійно витягнув дитину на поверхню.

Разом із медпрацівником він надавав хлопчику допомогу. Однак, на жаль, той загинув.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст.115 (нещасний випадок).

Також поліцейські планують вивчати записи з відеокамер для того, щоб встановити усі обставини трагедії.

Як пояснила речниця, ці записи допоможуть підтвердити або спростувати інформацію, що хлопчик самостійно стрибнув у басейн, де йому стало зле або він потонув.

Окрім того, правоохоронці чекають на результати судової медекспертизи для встановлення причини смерті, а можливо, і тілесних ушкоджень.

Інцидент стався вчора ввечері в аквапарку Happy Day, що у житловому масиві Перемога. Хлопчик загинув у той момент, коли мами не було поруч.

Детальніше про загибель хлопчика у басейні читайте у матеріалі.