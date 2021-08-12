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Наташа Тарчевська |

На глазах прохожих: одессит застрелил алабая, который отказался выполнять его команды

На глазах прохожих: одессит застрелил алабая, который отказался выполнять его команды

53-летний одессит застрелил свою собаку породы алабай. Причиной стало то, что пес не выполнял его команды во время дрессировки.

Инцидент произошел в июле. Об убийстве алабая в полицию сообщили случайные свидетели, проходившие мимо двора живодера.

На днях правоохранители получили результаты экспертизы: она показала, что огнестрельные раны причинили собаке боль и физические страдания перед смертью.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) УК Украины.

Хозяин погибшего пса уже получил сообщение о подозрении, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

За содеянное 53-летнему мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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