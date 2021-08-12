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Наташа Тарчевська |

На очах перехожих: одесит застрелив алабая, який відмовився виконувати його команди

На очах перехожих: одесит застрелив алабая, який відмовився виконувати його команди

53-річний одесит застрелив свого собаку породи алабай. Причиною стало те, що тварина не виконувала його команди під час дресирування.

Інцидент стався у липні. Про вбивство алабая у поліцію повідомили випадкові свідки, що проходили повз подвір’я живодера.

Днями правоохоронці отримали результати експертизи: вона показала, що вогнепальні рани завдали собаці болю і фізичних страждань перед смертю.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною, що спричинило її загибель) КК України.

Господар загиблого собаки вже отримав повідомлення про підозру, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

За скоєне 53-річному чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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