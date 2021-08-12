На очах перехожих: одесит застрелив алабая, який відмовився виконувати його команди

53-річний одесит застрелив свого собаку породи алабай. Причиною стало те, що тварина не виконувала його команди під час дресирування.
Інцидент стався у липні. Про вбивство алабая у поліцію повідомили випадкові свідки, що проходили повз подвір’я живодера.
Днями правоохоронці отримали результати експертизи: вона показала, що вогнепальні рани завдали собаці болю і фізичних страждань перед смертю.
Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною, що спричинило її загибель) КК України.
Господар загиблого собаки вже отримав повідомлення про підозру, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.
За скоєне 53-річному чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.