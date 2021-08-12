Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Здолбунове задержали мужчину, стрелявшего посреди улицы в щенков

В Здолбунове задержали мужчину, стрелявшего посреди улицы в щенков

В Здолбунове 46-летний мужчина застрелил щенка из пневматической винтовки, а еще одного — ранил. Случайный прохожий увидел, что незнакомец посреди улицы стреляет в собак, поэтому вызвал сотрудников полиции.

Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия, однако злоумышленника там уже не было. Они обнаружили тело погибшего щенка, которому было около двух месяцев. Еще один раненый пес лежал рядом.

В Здолбунове задержали мужчину, стрелявшего посреди улицы в щенков

Следователь позвонил знакомому волонтеру, которая вызвала ветеринара. Четвероногого обследовали — с помощью рентгена в теле собаки обнаружили пулю и оказали медицинскую помощь.

Очевидцы предоставили правоохранителям описание стрелка, по которому установили его личность. По данным Нацполиции, им оказался 46-летний житель Здолбунова.

Правонарушитель признал свою вину, объяснив, что его “достали собаки”. Тело щенка направили на ветеринарную экспертизу. Следователь изъял пневматическую винтовку, спрятанную в окрестностях Здолбунова под деревом.

По результатам экспертизы правоохранители будут решать вопрос относительно сообщения о подозрении. Его действия квалифицируют по статье 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Злоумышленнику может грозить заключение сроком до восьми лет.

Читайте
Украина усиливает ответственность за издевательство над животными: Зеленский подписал закон

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels, Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка