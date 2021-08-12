У Здолбунові затримали чоловіка, який стріляв посеред вулиці в цуценят

У Здолбунові 46-річний чоловік застрелив цуценя з пневматичної гвинтівки, а ще одне – поранив. Випадковий перехожий побачив, що незнайомець посеред вулиці стріляє у собак, тож викликав працівників поліції.

Правоохоронці негайно прибули на місце події, проте зловмисника там уже не було. Вони виявили тіло загиблого цуценяти, якому було близько двох місяців. Ще один поранений песик лежав поруч.

Слідчий зателефонував знайомому волонтеру, яка викликала ветеринара. Чотирилапого обстежили – за допомогою рентгену в тілі пса виявили кулю та надали медичну допомогу.

Очевидці надали правоохоронцям опис стрільця, за яким встановили його особу. За даними Нацполіції, ним виявився 46-річний житель Здолбунова.

Правопорушник визнав свою провину, пояснивши, що його “дістали собаки”. Тіло цуценяти направили на ветеринарну експертизу. Слідчий вилучив пневматичну гвинтівку, заховану на околиці Здолбунова під деревом.

За результатами експертизи правоохоронці розв’язуватимуть питання щодо повідомлення про підозру. Його дії кваліфікують за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Зловмиснику може загрожувати ув’язнення терміном до восьми років.