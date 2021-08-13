Под Одессой сломанный парусный катамаран с пассажирами унесло в море

В Одесской области парусный катамаран Ананда 929 со сломанной мачтой, на борту которого находилось шестеро взрослых и трое детей, унесло в море.

Об этом сообщило Казенное предприятие Морская поисково-спасательная служба на своей странице в социальной сети Facebook.

Судно находилось в районе поселка городского типа Черноморское на удалении 1,5 — 2 км от берега. Дежурный капитан-координатор объявил тревогу.

Спасатели подготовили и задействовали поисковый катер ПРК-02 КП Морской поисково-спасательной службы. К счастью, всех членов экипажа и пассажиров Ананды 929 успешно эвакуировали.

Экипаж ПРК-02 без проблем эвакуировал людей на свой борт и начал сопровождать катамаран в Сосновый берег. Спасенные взрослые и дети не нуждались в медицинской помощи.

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Фото: КП Морская поисково-спасательная служба