Під Одесою зламаний вітрильний катамаран з пасажирами віднесло у море

В Одеській області вітрильний катамаран Ананда 929 зі зламаною щоглою, на борту якого перебувало шестеро дорослих та троє дітей, віднесло у море.

Про це повідомило Казенне підприємство Морська пошуково-рятувальна служба на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Судно перебувало у районі селища міського типу Чорноморське за 1,5 – 2 км до берега. Черговий капітан-координатор оголосив тривогу.

Рятувальники підготували та залучили пошуковий катер ПРК-02 КП Морської пошуково-рятувальної служби. На щастя, всіх членів екіпажу та пасажирів Ананди 929 успішно евакуювали.

Екіпаж ПРК-02 без проблем евакуював людей на свій борт та супроводив катамаран у Сосновий берег. Врятовані дорослі та діти не потребували медичної допомоги.

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Фото: КП Морська пошуково-рятувальна служба