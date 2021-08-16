Появилось видео последних минут жизни мэра Кривого Рога

Появилось видео последних минут жизни городского главы Кривого Рога Константина Павлова.

На кадрах заметно, что мужчина с ружьем нервно ходит по комнате. Время от времени он берет в руки телефон и, очевидно, общается с кем-то в мессенджере.

Также заметна взволнованность Константина Павлова: он долгое время стоит неподвижно и просто смотрит в окно. Посторонних лиц (как и самого момента выстрела) на видео нет.

Соответственно, правоохранители рассматривают сразу несколько вариантов смерти Константина Павлова.

Речь идет об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием.