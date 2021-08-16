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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Появилось видео последних минут жизни мэра Кривого Рога

Появилось видео последних минут жизни мэра Кривого Рога

Появилось видео последних минут жизни городского главы Кривого Рога Константина Павлова.

На кадрах заметно, что мужчина с ружьем нервно ходит по комнате. Время от времени он берет в руки телефон и, очевидно, общается с кем-то в мессенджере.

Также заметна взволнованность Константина Павлова: он долгое время стоит неподвижно и просто смотрит в окно. Посторонних лиц (как и самого момента выстрела) на видео нет.

Соответственно, правоохранители рассматривают сразу несколько вариантов смерти Константина Павлова.

Речь идет об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием.

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