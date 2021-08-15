В Кривом Роге сообщили о гибели мэра.

Тело главы города нашли в селе Вольное, на веранде его дома. Рядом с телом лежала винтовка.

Первым об этом сообщил блогер Алексей Таймурзин.

По предварительной информации, полиция рассматривает две версии — самоубийство и убийство.

Впоследствии данные подтвердил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

— Пока неизвестно, было ли это самоубийство или убийство, — сообщил он.

Обновлено 18.02.

Факт гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова официально подтвержден полицией.

— Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. По данному факту следствие открыло уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, — сообщили правоохранители.

На место происшествия прибыли руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

Сейчас полиция обследует дом, участок и устанавливает личности свидетелей.

Сообщение о теле поступило в полицию сегодня, 15 августа, в 16:00. Кто именно позвонил в участок, не указано.

48-летний мэр Константин Павлов стал главой города в декабре 2020 года от партии ОПЗЖ.

Он закончил МАУП по специальности экономика, Открытый Международный университет Великобритании ЛИНК по специальности менеджмент и техникум (электрослесарь).

Подробности о смерти мэра полиция пока не предоставила.

Кто возьмет на себя обязанности мэра, не сообщают.

Источник: Первый Криворожский