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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

З’явилося відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу

З’явилося відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу

З’явилося відео останніх хвилин життя міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

На кадрах помітно, що чоловік з рушницею нервово ходить по кімнаті. Час від часу він бере до рук телефон і, очевидно, спілкується з кимось у мессенджері.

Також помітна схвильованість Костянтина Павлова: він довгий час стоїть непорушно і просто дивиться у вікно. Сторонніх осіб (як і самого моменту пострілу) на відео немає.

Відповідно, правоохоронці розглядають одразу декілька варіантів смерті Костянтина Павлова.

Йдеться про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю.

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