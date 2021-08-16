З’явилося відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу

З’явилося відео останніх хвилин життя міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

На кадрах помітно, що чоловік з рушницею нервово ходить по кімнаті. Час від часу він бере до рук телефон і, очевидно, спілкується з кимось у мессенджері.

Також помітна схвильованість Костянтина Павлова: він довгий час стоїть непорушно і просто дивиться у вікно. Сторонніх осіб (як і самого моменту пострілу) на відео немає.

Відповідно, правоохоронці розглядають одразу декілька варіантів смерті Костянтина Павлова.

Йдеться про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю.