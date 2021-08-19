В Херсонской области во время купания на матрасе в море пропали отец с ребенком.

Об этом сообщили в ГСЧС и отметили, что тело мальчика 2013 года рождения представители Нацполиции нашли в воде недалеко от берега острова Джагарлич около 15 часов дня.

— 19 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что на острове Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезло два человека 1980 и 2013 г.р. отдыхающие из города Львов. Сразу начались поиски, — сообщила служба.

Поиски отца ребенка 1980 года рождения до сих пор продолжаются отметили в ГСЧС и добавили, что пропавшие в море люди были отдыхающими из Львова.

В ведомстве сообщают, что к поискам мужчины привлечено 25 человек и шесть единиц техники, среди которых пять плавсредств.

Дополнительно к поискам привлекли четырех водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения.

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