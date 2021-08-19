У Херсонській області під час купання на матраці в морі зникли батько з дитиною.

Про це повідомили у ДСНС та зазначили, що тіло хлопчика 2013 року народження представники Нацполіції знайшли у воді неподалік берега острова Джагарлич близько 15 години дня.

– 19 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що на острові Джарилгач поблизу смт Лазурне Скадовського району під час купання на матраці зникло дві особи 1980 та 2013 р.н. відпочиваючі з міста Львів. Відразу розпочалися пошуки, – повідомила служба.

Пошуки батька дитини 1980 року народження досі тривають зазначили у ДСНС та додали, що зниклі в морі люди були відпочивальниками зі Львова.

У відомстві повідомляють, що до пошуків чоловіка залучено 25 осіб та шість одиниць техніки, серед яких п’ять плавзасобів.

Додатково до пошуків залучили чотирьох водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

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